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Зеленський про тероборону: у питанні нацбезпеки немає місця для політики

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Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 13:23
Зеленський про тероборону: у питанні нацбезпеки немає місця для політики Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський вважає важливим питання територіальної оборони. За його словами, є речі, які повинні втілювати в життя виключно професіонали, у цьому випадку - військові.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

За його словами, дуже важливий і актуальний момент - це національний спротив та територіальна оборона. Їхня організація проходить під егідою та безпосереднім керівництвом ЗСУ.

"Всі, особливо окремі керівники на місцях, мають чітко усвідомити: є речі, які повинні втілювати в життя виключно професіонали, виключно військові. Допомагати їм - це добре, але інколи не заважати їм - це набагато краще", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила закон, який дозволяє добровольцям Сил територіальної оборони застосовувати власну зброю.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков запропонував українцям подумати над тим, як вони можуть допомогти армії у разі нападу РФ.

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