Резников призвал украинцев обдумать, как помочь армии в случае нападения РФ
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев обдумать, как они могут помочь армии. В частности, в случае вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Я призываю граждан взвесить, как вы готовы присоединиться к обороне государства. Есть отдельные резервы боевых частей ВСУ. Формируя резерв терробороны, мы должны одновременно наполнять и повышаться качество резерва других компонентов Вооруженных Сил. У вас есть выбор", - заявил он.
При этом Резников добавил, что есть отдельные резервы боевых частей ВСУ. В ближайшее время начнется системное информирование граждан, желающих служить в Силах территориальной обороны или резерве, об алгоритме действий.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский проводит заседание СНБО, одной из тем являются меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз.
РБК-Украина собрало реакции украинских властей на новости, связанные с возможным вторжением России.