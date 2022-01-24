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Резников призвал украинцев обдумать, как помочь армии в случае нападения РФ

Новина українською →
Понедельник 24 января 2022 18:13
Резников призвал украинцев обдумать, как помочь армии в случае нападения РФ Фото: министр обороны Алексей Резников (t.me/OP_UA)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев обдумать, как они могут помочь армии. В частности, в случае вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Я призываю граждан взвесить, как вы готовы присоединиться к обороне государства. Есть отдельные резервы боевых частей ВСУ. Формируя резерв терробороны, мы должны одновременно наполнять и повышаться качество резерва других компонентов Вооруженных Сил. У вас есть выбор", - заявил он.

При этом Резников добавил, что есть отдельные резервы боевых частей ВСУ. В ближайшее время начнется системное информирование граждан, желающих служить в Силах территориальной обороны или резерве, об алгоритме действий.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский проводит заседание СНБО, одной из тем являются меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз.

РБК-Украина собрало реакции украинских властей на новости, связанные с возможным вторжением России.

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