Резников призвал украинцев обдумать, как помочь армии в случае нападения РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев обдумать, как они могут помочь армии. В частности, в случае вторжения России в Украину.

"Я призываю граждан взвесить, как вы готовы присоединиться к обороне государства. Есть отдельные резервы боевых частей ВСУ. Формируя резерв терробороны, мы должны одновременно наполнять и повышаться качество резерва других компонентов Вооруженных Сил. У вас есть выбор", - заявил он.

При этом Резников добавил, что есть отдельные резервы боевых частей ВСУ. В ближайшее время начнется системное информирование граждан, желающих служить в Силах территориальной обороны или резерве, об алгоритме действий.