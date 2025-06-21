Зеленський: на території України 695 тисяч окупантів, навпроти Харкова і Сум - 52 тисячі

"На сьогодні 695 тисяч російських військових на території України. Плюс Курський, Бєлгородський напрямки. Я маю на увазі там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Тобто є ще відповідна кількість людей з Сумського напрямку, приблизно 52 тисячі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року джерело РБК-Україна в Генштабі ЗСУ повідомило, що Росія тримає в Україні до 575 тисяч військ. За словами співрозмовника, росіяни хотіли збільшити чисельність своїх військ в Україні до 690 тисяч до кінця року, але не вдалося.

Також тоді у Курській області знаходилося 11-тисячне угруповання солдатів КНДР. Загалом же російське угруповання у Курській області налічувало 59 тисяч солдатів.

У минулого грудня головком ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що за минулий рік Росія наростила угруповання військ в Україні на 100 тисяч.