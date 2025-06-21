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Мінус 1060 солдатів і артсистеми: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

Субота 21 червня 2025 07:07
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Мінус 1060 солдатів і артсистеми: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу Ілюстративне фото: українські військові знищили окупантів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

За останню добу з 20 на 21 червня втрати російських загарбників на фронті становили 1060 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 червня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 010 390 (+1060) осіб;
  • танків - 10 955 (+1) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 22 865 (+5) одиниць;
  • артилерійських систем - 29393 (+19) одиниці;
  • РСЗВ - 1421 одиниця;
  • засоби ППО - 1188 одиниць;
  • літаків - 416 одиниць;
  • вертольотів - 337 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41422 (+123) одиниці;
  • крилатих ракет - 3369 одиниць;
  • кораблів/катерів - 28 одиниць;
  • підводних човнів - 1 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 52617 (+116) одиниць;
  • спеціальної техніки - 3916 (+0) одиниць.

Возможно, это изображение текст «npoTRrom npoTRrom24.02.22 24.02. 22- 21.06.2025 OPICHTOBHI BTPATИ nPOTиBHИKA CKЛAЛИ ~1010390 +1060 oco6oBoro cKлaAy personnel 416 . aircraft 10955 +1 TaHиB tanks 337 reл.KonTep helicopters 41422 +123 6nЛA onepaTиBHo-TaKTи4Horo -TaKTи4Horo p.BHR UAV operational-tactical level 22865 +5 6oйoBиx 6oйoBиx6poHboBaHиxmaи: 6poHboBaHиx troop -carrying AFVs 3369 KpилaTί paKeTи cruise missiles 29393 +19 apTилepййcbKиxcиcTem cиcTem artillery systems 28 Kopa6л./KaTepи warships/boats 1421 PC3B MLRS 1 nίABOAHA 4oBHи submarines 52617 +116 aBTomo6илbHa TexHKa Ta a uиcTepHи nΜM vehicles fuel tanks 1188 3aco6иno ΠΠΟ anti-aircraft anti-aircraftsystems systems 3920 cneuиaлbHaT cneuaлbHaTex.Ka exKa special specialequipment equipment reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaeHи»

Ситуація на фронті

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ раніше повідомив, що на фронті 20 червня відбулося 157 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Там противник 47 разів атакував позиції Сил оборони.

Водночас командувач Центру розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг висловив думку, що Росія не здатна здійснити прорив на сході України. Він зазначив, що росіяни компенсують незначний прогрес авіаударами по цивільній інфраструктурі України.

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