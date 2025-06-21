Мінус 1060 солдатів і артсистеми: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

За останню добу з 20 на 21 червня втрати російських загарбників на фронті становили 1060 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 червня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ раніше повідомив, що на фронті 20 червня відбулося 157 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Там противник 47 разів атакував позиції Сил оборони.

Водночас командувач Центру розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг висловив думку, що Росія не здатна здійснити прорив на сході України. Він зазначив, що росіяни компенсують незначний прогрес авіаударами по цивільній інфраструктурі України.

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