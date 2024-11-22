Джерело у Генштабі ЗСУ назвало кількість російських військ в Україні

Російське угруповання в Україні зараз налічує близько 574-575 тисяч особового складу. Москва хотіла довести його чисельність до кінця цього року до 690 тисяч осіб, одна передусім через великі втрати їм це не вдалось.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Генштабі.

Як повідомило джерело, також зараз у Курській області знаходиться 11-тисячне угруповання солдатів КНДР. Їм постійно продовжують таймінг з підготовки. Крайній відомий термін - до кінця листопада. Наразі невідомо, щоби вони масово брали участь безпосередньо у бойових діях. Разом з кількома генералами вони освоюють сучасні методи ведення бойових дій.

За даними Генштабу ЗСУ, загалом же російське угруповання у Курській області налічує зараз 59 тисяч. Його планують довести до 60 тисяч.

Зокрема для ведення бойових дій у Курській області Москва була змушена на деякий час відмовитись від своєї стратегічної наступальної операції у Запорізькій області і забрала звідти одну дивізію до Курської області, повідомило джерело.

Російська армія

Нагадаємо, Володимир Путін своїм указом розпорядився збільшити чисельність російської армії на 180 тисяч до 1,5 млн осіб з 1 грудня 2024 року.

За даними британської розвідки, у жовтні середньодобові втрати російських військ у війні в Україні досягли нового максимуму і мають тенденцію до подальшого зростання. У жовтні Росія втратила 42 тисячі осіб. З початку війни Росія, ймовірно, втратила понад 700 тисяч осіб вбитими та пораненими.