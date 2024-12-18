Росія цього року збільшила кількість військ в Україні на 100 тисяч, - Сирський

Інтенсивність війни зростає як за масштабом, так і за чисельністю військ. Кількість російського угруповання військ в Україні цього року зросла на 100 тисяч.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Le Monde .

"Чисельність російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів", - повідомив він.

Як зазначив Сирський, "конфлікт досяг такого технологічного рівня, що тепер ми можемо говорити як про протистояння технологій, так і про протистояння збройних сил". За його словами, саме це значно вплинуло на тактику, яку використовують війська на полі бою.

"Наша головна мета в захисті - завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території", - додав Сирський.

Нагадаємо, за даними джерела РБК-Україна в Генштабі ЗСУ, станом на початок листопада, російське угруповання в Україні налічує близько 574-575 тисяч особового складу. Москва хотіла довести його чисельність до кінця цього року до 690 тисяч осіб, однак передусім через великі втрати їм це не вдалось.

За даними британської розвідки, через піхотні атаки листопад 2024 року став найдорожчим місяцем війни для Росії. Щоденний рівень втрат становив 1523 особи.

Рівень втрат Росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день у грудні 2024 року, незважаючи на початок зими, оскільки атаки піхоти продовжаться на кількох напрямках, прогнозують у британській розвідці.