Зеленський: територіальне питання має обговорюватися лише на тристоронньому саміті

Зеленський нагадав, що Росія не має вагомих успіхів у Донецькій області попри усі свої зусилля. Путін виявився не здатен захопити цю територію за 12 років. А Конституція України забороняє здачу територій, або будь-які територіальні торги.

"Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинне обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія. Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. І якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції", - зазначив президент.