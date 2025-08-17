RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Зеленский: территориальный вопрос должен обсуждаться только на трехстороннем саммите

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Любые территориальные вопросы должны обсуждаться только лидерами стран во время трехсторонней встречи. Но Россия пока не демонстрирует признаков, что она готова к ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Зеленский напомнил, что Россия не имеет весомых успехов в Донецкой области, несмотря на все свои усилия. Путин оказался не способен захватить эту территорию за 12 лет. А Конституция Украины запрещает сдачу территорий, или любые территориальные торги.

"Поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия. Пока Россия не показывает никаких признаков, что трехсторонняя встреча произойдет. И если Россия отказывается, тогда нужны новые санкции", - отметил президент.

 

Как писали СМИ, Путин обратился к США с просьбой относительно Украины. Он хочет, чтобы Вашингтон признал временно оккупированные украинские территории частью России. Кроме этого, он якобы предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на прекращение боевых действий и выход ВСУ с Донбасса и обязался письменно гарантировать, что не нападет на Украину, или на Европу.

В свою очередь Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом наотрез отказался отдавать России украинский Донбасс. Украинский лидер не отреагировал на заявления Трампа, что якобы только так можно достичь мира с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине