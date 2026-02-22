Зеленський про теракт у Львові: Росія готує нові напади, силовики отримали завдання

Після теракту у Львові президент України Володимир Зеленський дав доручення МВС, Нацполіції та СБУ зробити все для унеможливлення подібних злочинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського та допис Офісу генпрокурора в Telegram.
Читайте також: Теракт у Львові: як розшукали ймовірну підривницю - деталі від Клименка
"Це був саме теракт, цинічний і жорстокий. Два вибухи, другий тоді, коли на місце прибули екстрені служби. 25 людей поранені. На жаль, одна людина, працівниця поліції, загинула, 23 роки їй було", - зазначив він.
Президент висловив співчуття рідним та близьким, та додав, що всі поранені наразі отримують допомогу, а лікарі роблять все можливе для порятунку життів.
"Виконавці були завербовані через Телеграм. Організація теракту - російська. МВС, Національна поліція України, Служба безпеки України представлять деталі суспільству. І я доручив сьогодні пропрацювати такі заходи, таке реагування, щоб унеможливити подібні злочини", - сказано в його заяві.
Зеленський зауважив, що правоохоронці мають досвід протидії, оскільки "десятки аналогічних ситуацій" не допущені.
"У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей", - наголосив президент.
Офіс генпрокурора повідомив, що затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України ( вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також незаконне поводження зі зброєю).
"Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб", - заявив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків.
Наразі тривають слідчі дії. За місцями проживання та перебування затриманої проведено обшуки, вилучені докази злочинної діяльності.
Також готується клопотання до суду про обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 22 лютого, у Львові пролунали вибухи. Як виявилося, це був терористичний акт. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався вибух, а після прибуття другого - пролунав ще один.
Внаслідок теракту було пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб. Також постраждали правоохоронці та загинула одна жінка-поліцейська. Загалом було поранено 25 людей.
Пізніше правоохоронці затримали жінку, яка може бути причетною до вибухів у Львові. Затримали 33-річну жительку Рівненщини у місті Старий Самбір біля кордону.
Згідно з основною версією, замовником теракту є Росія. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у коментарі РБК-Україна розповів, що підривницю вдалося швидко розшукати завдяки відео з камер спостереження.
Пізніше поліція офіційно повідомила, що підозрювана у теракті у Львові вночі 22 лютого заклала вибухівку у сміттєві баки та оприлюднила це відео.