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Зеленский о тайном совещании по ситуации на фронте: оккупанты ощутят его результаты

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские военные обязательно ощутят последствия секретного заседания в дальнейших действиях защитников Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Глава государства отметил, что на совещании присутствовали представителями сектора обороны и безопасности. Были представители Вооруженных сил Украины, разведки, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, других структур и направлений защиты Украины.

"Все вопросы, которые мы рассматривали, важные, но закрытые. Рассматривать их я не могу. Но оккупанты ощутят их последствия в дальнейших действиях наших защитников", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в тайном режиме провел совещание с представителями силовых ведомств. Они обсудили ситуацию на фронте и потребности украинской армии.

Также Владимир Зеленский заявил, что украинские военные на фронте делают все возможное, чтобы снизить потенциал россиян.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил провести Саммит будущего под эгидой ООН в 2023 году в Киеве.

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