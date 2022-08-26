Зеленский о ситуации на фронте: ВСУ делают все, чтобы снизить потенциал россиян

Вооруженные силы Украины на фронте делают все, чтобы снизить огневой и логистический потенциал оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Ситуация на передовой остается без существенных изменений. В эти дни наши воины делают все возможное, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал оккупантов. Думаю, вы все видите новости об уничтожении баз оккупантов, складов, тех переправ через реки, которыми они пользуются. И чем успешнее мы будем в этом…, тем быстрее сможем изменить фронтовую ситуацию в нашу пользу", - отметил он.

Напомним, сегодня Зеленский также сообщил, что Украина экспортировала первый миллион тонн зерновых с начала полномасштабного вторжения России.

Согласно вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, противник все еще пытается вести наступательные действия на востоке.

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