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Зеленский провел тайное совещание с силовиками о ситуации на фронте

Новина українською →
Киев, Воскресенье 28 августа 2022 19:04
Зеленский провел тайное совещание с силовиками о ситуации на фронте Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский в тайном режиме провел совещание с силовиками. Они обсудили ситуацию на фронте и потребности украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

На встрече присутствовали руководители Вооруженных сил, разведки, Министерств обороны и внутренних дел, Службы безопасности и других силовых ведомств.

На совещании в режиме "секретно" заслушали оперативную информацию о ситуации на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Также обсудили обеспечение армии и координацию с партнерами.

Кроме того, Зеленский и силовики рассмотрели ход выполнения предыдущих приказов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские военные на фронте делают все возможное, чтобы снизить потенциал россиян.

По данным Генштаба, ВСУ смогли отразить все атаки врага, а также продолжают уничтожать российскую технику.

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