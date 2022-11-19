Зеленський та Сунак прогулялися Києвом і подивилися на знищену техніку РФ: відео

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, який сьогодні завітав з візитом до Києва , прогулялися столицею.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

Додамо, що під час прем'єрства Борис Джонсон також приїздив до Києва низку разів . Минулого літа лідери країн також оглянули виставку знищенної техніки росіян і відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у столиці.

Також прем'єр Британії встановив лампаду до пам'ятного знака жертвам Голодомору 1932-1933 років, який розташований на Михайлівській площі.

"Лідери поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, що біля Михайлівського Златоверхого монастиря, і вшанували пам’ять українських воїнів хвилиною мовчання", - пише пресслужба.

Під час прогулянки Зеленський та Сунак ушанували пам'ять українських героїв та оглянули виставку знищеної техніки росіян.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Сунак приїхав до України під час якої зустрівся з президентом. Під час свого візиту прем'єр анонсував новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.

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