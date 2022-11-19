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Зеленский и Сунак прогулялись по Киеву и посмотрели на уничтоженную технику РФ: видео

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Риши Сунак, который сегодня посетил с визитом Киев, прогулялись по столице.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Во время прогулки Зеленский и Сунак почтили память украинских героев и осмотрели выставку уничтоженной техники россиян.

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)

"Лидеры возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря и почтили память украинских воинов минутой молчания", - пишет пресс-служба.

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)

Также премьер Британии установил лампаду к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов, расположенного на Михайловской площади.

Добавим, что во время премьерства Борис Джонсон также приезжал в Киев ряд раз. Минувшим летом лидеры стран также осмотрели выставку уничтоженной техники россиян и посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в столице.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Сунак приехал в Украину, во время которой встретился с президентом. В ходе своего визита премьер анонсировал новый пакет военной помощи, в который войдут системы противовоздушной обороны.

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