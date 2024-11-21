Зеленський та Сирський зустрілися з командувачем Збройних сил Британії: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 21 листопада зустрілися з британською делегацією на чолі з начальником штабу оборони Британії адміралом Ентоні Радакіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України та Telegram глави держави.

Як розповів Зеленський, під час зустрічі з британською делегацією обговорили оборонну співпрацю між Україною та Великою Британією, "зосередившись на розвитку та посиленні технологічних можливостей ЗСУ".

"Особливу увагу було приділено поточним військовим потребам України та постійній підтримці з боку наших партнерів. Дякую народу та уряду Великої Британії за довготривалу підтримку. Наші країни мають гарні контакти та міцну співпрацю", - додав президент.