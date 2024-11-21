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Зеленський та Сирський зустрілися з командувачем Збройних сил Британії: про що говорили

Четвер 21 листопада 2024 19:17
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Зеленський та Сирський зустрілися з командувачем Збройних сил Британії: про що говорили Фото: Зеленський та Сирський зустрілися з командувачем Збройних сил Британії (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 21 листопада зустрілися з британською делегацією на чолі з начальником штабу оборони Британії адміралом Ентоні Радакіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України та Telegram глави держави.

Як розповів Зеленський, під час зустрічі з британською делегацією обговорили оборонну співпрацю між Україною та Великою Британією, "зосередившись на розвитку та посиленні технологічних можливостей ЗСУ".

"Особливу увагу було приділено поточним військовим потребам України та постійній підтримці з боку наших партнерів. Дякую народу та уряду Великої Британії за довготривалу підтримку. Наші країни мають гарні контакти та міцну співпрацю", - додав президент.

Допомога Британії Україні

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Велика Британія стала одним із провідних партнерів України у сфері оборони та безпеки.

Британський уряд постачає Україні широкий спектр військової техніки, серед яких й далекобійні ракети Storm Shadow.

Окрім військової техніки, Велика Британія проводить підготовку українських військових на своїй території.

Також на початку жовтня, Лондон надав Києву 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 4,5 млрд доларів) на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.

А днями Британія виділила на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів (понад 9,5 млн доларів). Їх витратять на закупівлю дронів.

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Володимир Зеленський Олександр Сирський
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