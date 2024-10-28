ЗСУ отримали 95% зброї, яку Лондон обіцяв в липні, - посол Британії
Британія поставила Збройним Силам України (ЗСУ) 95% від обіцяної в липні зброї. Ситуація залишається критичною, у зв'язку з чим партнери повинні працювати швидко в питанні допомоги Києву.
Про це розповів посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс в інтерв'ю РБК-Україна.
Як відзначив Гарріс, він розуміє, що інколи виникає питання про те, чи надають партнери усю підтримку, яку обіцяють. У випадку з Британією, міністр оборони Джон Хілі, який очолив посаду з обранням нового уряду, запустив новий процес, аби бути впевненим у тому, що ЗСУ отримали усі ті поставки, які Лондон у липні обіцяв прискорити.
"Ми знаємо, що ситуація критична, і що партнери мають працювати швидко з підтримкою для України. І те, що ми обіцяли, ми доставили, ми зробили", - додав Гарріс.
Допомога Британії Україні
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Велика Британія стала одним із провідних партнерів України у сфері оборони та безпеки. Британський уряд постачає Україні широкий спектр військової техніки, серед яких й далекобійні ракети Storm Shadow.
Окрім військової техніки, Велика Британія проводить підготовку українських військових на своїй території.
У тому ж числі, на початку жовтня, Лондон надав Києву 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 4,5 млрд доларів) на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.
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