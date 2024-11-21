Зеленский и Сырский встретились с командующим Вооруженными силами Британии: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 21 ноября встретились с британской делегацией во главе с начальником штаба обороны Британии адмиралом Энтони Радакином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины и Telegram главы государства.

"Особое внимание было уделено текущим военным потребностям Украины и постоянной поддержке со стороны наших партнеров. Спасибо народу и правительству Великобритании за долговременную поддержку. Наши страны имеют хорошие контакты и прочное сотрудничество", - добавил президент.

Как рассказал Зеленский, во время встречи с британской делегацией обсудили оборонное сотрудничество между Украиной и Великобританией, "сосредоточившись на развитии и усилении технологических возможностей ВСУ".

Помощь Британии Украине

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения России Великобритания стала одним из ведущих партнеров Украины в сфере обороны и безопасности.

Британское правительство поставляет Украине широкий спектр военной техники, в том числе и дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Кроме военной техники Великобритания проводит подготовку украинских военных на своей территории.

Также в начале октября Лондон предоставил Киеву 3,5 млрд фунтов стерлингов (около 4,5 млрд долларов) на закупку современного военного оборудования британских производителей.

А на днях Британия выделила на военную помощь Украине 7,5 млн фунтов стерлингов (более 9,5 млн долларов). Их потратят на закупку дронов.

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