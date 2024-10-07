Британія надала Україні близько 4,5 млрд доларів на закупівлю зброї

Велика Британія надала Україні 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 4,5 млрд доларів) на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.

Зазначається, що торгівельна місія країни, до складу якої увійшли представники Міністерства оборони, Департаменту бізнесу та торгівлі та оборонної асоціації ADS, відвідала Україну для обговорення подальшої співпраці з українським урядом та представниками промисловості.

Ця місія є продовженням угоди, підписаної в липні 2024 року, яка дозволяє Україні витратити 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 4,5 млрд доларів) на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.

Групу британської місії очолив заступник державного секретаря з питань Збройних сил Люк Поллард.

Він заявив, що країна постійно підтримує Україну, не лише надаючи військову техніку, а й розвиваючи співпрацю з українською оборонною промисловістю. Це допомагає залучати інвестиції та зміцнювати можливості обох держав.

Однією з ключових домовленостей цієї місії стало розуміння потреб України в комплексних озброєннях і наземних системах. Це стало "сигналом" для британської оборонної промисловості, яка вже готується до виконання майбутніх замовлень.

Окрім цього, Міністерство оборони Британії уклало "кілька важливих контрактів" з британськими компаніями.

Серед іншого угоду уклали з Thales на постачання ракет для протиповітряної оборони та Sheffield Forgemasters на виготовлення поковок для артилерійських гармат.

Також міжурядова команда Task Force HIRST працює над стимулюванням промислового виробництва і розширенням міжнародної співпраці з українськими компаніями.