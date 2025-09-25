"Зеленський та Путін його поважають". Трамп назвав Ердогану спосіб наблизити мир в Україні

Трамп заявив, що Ердогана поважать як президент України Володимир Зеленський, так і російський диктатор Володимир Путін. Ердоган на тлі цього міг би "мати великий вплив, якщо захоче".

"І Путін, і Зеленський поважають Ердогана. Усі поважають Ердогана. Я справді поважаю Ердогана. Він може мати великий вплив на війну в Україні, якщо захоче, але він воліє бути нейтральним", - сказав президент США.

Трамп похвалив турецького лідера за те, що той займає нейтральну позицію у протистоянні України та Росії. Але, додав президент США, Ердоган може зробити великий внесок в справу досягнення миру в Україні.

"Йому (Ердогану, - ред.) подобається бути нейтральним. Мені також подобається бути нейтральним. Але якби він вирішив втрутитися, найкраще, що він міг би зробити, це перестати купувати нафту і газ у Росії", - сказав Трамп.

Американський президент додав, що Ердоган "знає Путіна, так само як і я знаю Путіна". Це сталося на тлі численних скарг Трампа, що його "добрі стосунки" з Путіним не допомогли припинити війну.