"Зеленський та Путін його поважають". Трамп назвав Ердогану спосіб наблизити мир в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган користується повагою з боку Києва та Москви. Ердоган здатен наблизити мир в Україні, якщо Туреччина припинить купувати російські енергоресурси.
Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом.
Трамп заявив, що Ердогана поважать як президент України Володимир Зеленський, так і російський диктатор Володимир Путін. Ердоган на тлі цього міг би "мати великий вплив, якщо захоче".
"І Путін, і Зеленський поважають Ердогана. Усі поважають Ердогана. Я справді поважаю Ердогана. Він може мати великий вплив на війну в Україні, якщо захоче, але він воліє бути нейтральним", - сказав президент США.
Трамп похвалив турецького лідера за те, що той займає нейтральну позицію у протистоянні України та Росії. Але, додав президент США, Ердоган може зробити великий внесок в справу досягнення миру в Україні.
"Йому (Ердогану, - ред.) подобається бути нейтральним. Мені також подобається бути нейтральним. Але якби він вирішив втрутитися, найкраще, що він міг би зробити, це перестати купувати нафту і газ у Росії", - сказав Трамп.
Американський президент додав, що Ердоган "знає Путіна, так само як і я знаю Путіна". Це сталося на тлі численних скарг Трампа, що його "добрі стосунки" з Путіним не допомогли припинити війну.
Ердоган з лютого 2022 року неодноразово заявляв, що Туреччина готова стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та Росією. В тому числі мова йде про проведення ймовірної зустрічі президента України Зеленського та російського диктатора Путіна - подібно до того, як делегації Києва та Москви проводили зустрічі в Стамбулі.
Зокрема в серпні Ердоган та Зеленський обговорювали підготовку ймовірної зустрічі лідерів України та Росії. Проте вже на початку вересня Ердоган сказав, що Путін і Зеленський не готові до зустрічі. А 22 вересня в інтерв'ю американським ЗМІ Ердоган визнав, що війна завершиться ще не скоро.
Зазначимо, міністр енергетики США Крістофер Райт нещодавно заявляв, що у Вашингтоні вимагають від Європейського Союзу повністю відмовитися від російських енергоресурсів. В першу чергу мова йде про постачання з Туреччини та Індії: ці дві країни купують російську нафту та виробляють з неї нафтопродукти.
Трамп до цього прямо пов'язав введення нових санкцій проти Росії із відмовою країн НАТО від російських нафти та газу. Туреччина, яка входить в НАТО, є одним з найбільших покупців російської нафти.