Зеленський та президент Швеції домовились співпрацювати для наближення членства країн в НАТО

Президент України Володимир Зеленський та лідер Швеції Ульф Крістерссон домовилися координувати зусилля для наближення вступу країн до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

Під час телефонної розмови лідери країн обговорили ситуацію на полі бою в Україні, останні події на території Росії, а також темпи реалізації попередніх домовленостей щодо оборонної підтримки від Швеції.

"Домовилися координувати зусилля для наближення членства України та Швеції в НАТО", - написав Зеленський.

Президент України подякував за результативне піврічне головування Швеції в Раді Євросоюзу та активну участь у підготовці двох санкційних пакетів проти Росії.

Вступ Швеції до НАТО

Зазначимо, що Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО ще минулого року. Заявки на членство мають бути схвалені всіма членами НАТО, але Туреччина та Угорщина довго затягували їхнє схвалення. Врешті-решт Фінляндія приєдналася до НАТО, а Швеція поки ні.

Туреччина неодноразово заявляла, що Швеція має вжити додаткових кроків проти прихильників забороненої Робітничої партії Курдистану і членів мережі, яку Анкара вважає відповідальною за спробу державного перевороту в 2016 році.

Вступ України до НАТО

Україна країна хоче приєднатися до Альянсу після закінчення війни з Росією. Проте країни прагне отримати політичне рішення щодо підтримки вступу на саміті Альянсу у Вільнюсі.

Керівник ОП Андрій Єрмак зазначав, що країна очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою.

До того ж, Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. В Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.

Додамо, що міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі вважає, що Україна зможе вступити до НАТО за сценарієм Фінляндії та Швеції, тобто без Плану дій щодо членства.

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