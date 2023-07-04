ua ru
Вт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский и президент Швеции договорились сотрудничать для приближения членства стран в НАТО

Новина українською →
Вторник 04 июля 2023 12:38
Зеленский и президент Швеции договорились сотрудничать для приближения членства стран в НАТО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Швеции Ульф Кристерссон договорились координировать усилия по приближению вступления стран в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

В ходе телефонного разговора лидеры стран обсудили ситуацию на поле боя в Украине, последние события на территории России, а также темпы реализации предварительных договоренностей по оборонной поддержке от Швеции.

"Договорились координировать усилия по приближению членства Украины и Швеции в НАТО", - написал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил за результативное полугодовое председательство Швеции в Совете Евросоюза и активное участие в подготовке двух санкционных пакетов против России.

Вступление Швеции в НАТО

Отметим, что Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО еще в прошлом году. Заявки на членство должны быть одобрены всеми членами НАТО, но Турция и Венгрия долгое время затягивали их одобрение. В конце концов, Финляндия присоединилась к НАТО, а Швеция пока нет.

Турция неоднократно заявляла, что Швеция должна предпринять дополнительные шаги против сторонников запрещенной Рабочей партии Курдистана и членов сети, которую Анкара считает ответственной за попытку государственного переворота в 2016 году.

Вступление Украины в НАТО

Украина страна хочет присоединиться к Альянсу по окончании войны с Россией. Однако страна стремится получить политическое решение о поддержке вступления на саммите Альянса в Вильнюсе.

Руководитель ОП Андрей Ермак отмечал, что страна ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.

К тому же, Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. В Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.

Добавим, что министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли считает, что Украина сможет вступить в НАТО по сценарию Финляндии и Швеции, то есть без Плана действий по членству.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Швеция
NEWS
В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО
В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО
DAILY
"Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины