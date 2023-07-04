Глава МЗС Британії підтримав вступ України до НАТО за сценарієм Фінляндії та Швеції

Україна зможе приєднатися до НАТО за сценарієм Фінляндії Швеції. Ці країни вступають до Альянсу без Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави МЗС Великобританії Джеймса Клеверлі газеті La Repubblica .

"Я вважаю, що Україна може зробити це без звичайної тяганини, як це сталося зі Швецією та Фінляндією", - сказав він.

При цьому він заявив, що не знає, коли саме Україна вступить до НАТО, оскільки невідомо скільки триватиме війна з Росією.

"Армія в Києві тепер має досвід постачання озброєнь та навчання за стандартами НАТО", - сказав Клеверлі.

ПДЧ

Можливість членства України в Північноатлантичному альянсі без виконання Плану дій щодо членства почала активно обговорюватися перед липневим самітом.

У ЗМІ також з'явилася інформація, що президент США Джо Байден підтримав ідею генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

Пізніше лідер американської держави підкреслив, що він не має наміру спрощувати шлях нашої країни до Альянсу .

Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що країнам Північноатлантичного альянсу необхідно розглянути можливість вступу України до НАТО без виконання Плану дій щодо членства.

План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ, Membership Action Plan (MAP)) - програма з прийняття нових членів у НАТО. Розпочата у квітні 1999 року. Призначена для допомоги країнам, які мають намір стати членами НАТО.

ПДЧ включає конкретні умови та реформи, які покликані допомогти кандидатам відповідати певним політичним, економічним та військовим критеріям. Їхнє виконання може зайняти роки або навіть десятиліття. Якщо Україна дозволить вступити без ПДЧ, це значно прискорить шлях країни до Альянсу.