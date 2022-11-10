Зеленський та прем'єр Британії обговорили вихід росіян з Херсону

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового сайту Британії.

Прем'єр-міністр Індії Ріші Сунак сьогодні вранці розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським.

"Лідери погодилися, що будь-яке виведення російських військ з окупованого міста Херсон продемонструвало б значний прогрес українських сил та зміцнило б слабкість російського військового наступу, але було б правильно продовжувати проявляти обережність, поки над містом не буде піднято український прапор", - пише пресслужба.

Сунак високо оцінив хоробрість наших воїнів й підтвердив непохитну підтримку з боку Британії. Також він підтвердив намір його країни передати ЗСУ військову допомогу, у тому ж числі тисячу ракет класу "земля-повітря" й більше ніж 25 тисяч зимових комплектів для військових.

"Президент Зеленський розповів, як військова підтримка Великої Британії захищає життєво важливу енергетичну інфраструктуру та допомагає українським військам просуватися вперед на полі бою проти невиправданого вторгнення Путіна (Володимир Путін, президент Росії, - ред.)", - додає пресслужба.

Сторони обговорили продовження скоординованої міжнародної підтримки України й погодилися у тому, що Росія повинна нести відповідальність за свої воєнні злочини.

"Прем'єр-міністр та президент Зеленський домовилися залишатися в тісному контакті для досягнення прогресу з цих питань та забезпечення успіху України як суверенної та демократичної держави", - додає пресслужба.