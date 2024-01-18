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Зеленський та Макрон домовились про підготовку майбутнього візиту президента Франції

Фото: Володимир Зеленський, президент України й Еммануель Макрон, лідер Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з лідером Франції Еммануелем Макроном. Обговорили "Артилерійську коаліцію" та домовились про підготовку майбутнього візиту французького колеги до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.

Про що говорили:

  • президент подякував Макрону за запуск ініціативи "Артилерійська коаліція". У тому ж числі й за оголошення зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем "Цезар" й боєприпаси до них;
  • обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України й пріоритети щодо наступної військової допомоги Парижа. Наразі важливо й надалі посилювати протиповітряну оборону України; 
  • Зеленський привітав активне сприяння французькому бізнесу, який інвестує та готовий збільшувати інвестиції в Україну попри війну; 
  • президент України розповів Макрону про початок підготовки Глобального саміту миру. Наголосив на важливості залучити якомога більше країн до участі. 

"Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7", - додав Зеленський. 

Додамо, що вчора, 17 січня, президент Франції заявив про намір у лютому відвідати Україну з офіційним візитом. Зокрема під час візиту очікується підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між країнами. 

"Артилерійська коаліція"

У грудні 2023 року Міністерство оборони України анонсувало запуск коаліції з артилерії для посилення української армії. Тоді у відомстві наголошували, що коаліція розпочне роботу у січні, а запуск відбудеться у Парижі.

Очікувалось, що міністр оборони Рустем Умєров сьогодні, 18 січня, відвідає Францію де відбудеться запуск "Артилерійської коаліції", однак, він був змушений скасувати поїздку. Водночас буде присутнім на заході в онлайн режимі.

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