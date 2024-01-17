Макрон у лютому відвідає Україну, щоб підписати угоду про гарантії безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон має намір у лютому відвідати Україну з офіційним візитом та оголосити про новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro та Reuters .

"У майбутньому ми зможемо поставити набагато більше техніки і, по суті, допоможемо Україні в її оборонних потребах, зокрема, у захисті її неба. Я сам у лютому поїду в Україну та доопрацюю ці тексти", - заявив президент Франції під час прес- конференції.

Він також зазначив, що під час візиту відбудеться підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між Францією та Україною.

Зазначається, що Франція працює над укладанням двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною, щоб допомогти зміцнити фінансову та оборонну незалежність України з метою утримати Москву від майбутньої агресії.

Україна підписала з Британією угоду про гарантії безпеки

Нагадаємо, що 2 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Лідери підписали історичну угоду між Великобританією та Україною про співпрацю у сфері безпеки. Вона набула чинності 12 січня 2024 року та діятиме протягом 10 років.

В Офісі президента також заявили, що Україна веде переговори щодо угод про безпеку з 6 країнами: США, Німеччиною, Італією, Францією, Канадою та Польщею.

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