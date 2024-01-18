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Зеленский и Макрон договорились о подготовке будущего визита президента Франции

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Эммануэль Макрон, лидер Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили "Артиллерийскую коалицию" и договорились о подготовке предстоящего визита французского коллеги в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

О чем говорили:

  • президент поблагодарил Макрона за запуск инициативы "Артиллерийская коалиция". В том же числе и за объявление обязательства Франции изготовить для Украины десятки передовых артиллерийских систем "Цезарь" и боеприпасы к ним;
  • обсудили ситуацию на поле боя, оборонные потребности Украины и приоритеты относительно следующей военной помощи Парижа. Сейчас важно и в дальнейшем усиливать противовоздушную оборону Украины; 
  • Зеленский приветствовал активное содействие французскому бизнесу, который инвестирует и готов увеличивать инвестиции в Украину, несмотря на войну; 
  • президент Украины рассказал Макрону о начале подготовки Глобального саммита мира. Подчеркнул важность привлечь как можно больше стран к участию. 

"Поручили политическим и военным советникам начать подготовку предстоящего визита французского президента в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", - добавил Зеленский.

Добавим, что вчера, 17 января, президент Франции заявил о намерении в феврале посетить Украину с официальным визитом. В частности во время визита ожидается подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между странами.

"Артиллерийская коалиция"

В декабре 2023 года Министерство обороны Украины анонсировало запуск коалиции по артиллерии для усиления украинской армии. Тогда в ведомстве отмечали, что коалиция начнет работу в январе, а запуск состоится в Париже.

Ожидалось, что министр обороны Рустем Умеров сегодня, 18 января, посетит Францию, где состоится запуск "Артиллерийской коалиции", однако, он был вынужден отменить поездку. В то же время будет присутствовать на мероприятии в онлайн режиме.

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