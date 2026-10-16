Зеленський не та людина, з ким варто мати справу, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський це не та людина, з якою потрібно мати справу за домовленістю про припинення атак з російських НПЗ. Він стверджує, що із диктатором РФ Володимиром Путіним домовлятися простіше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Білого дому для Newsmax.

Під час бесіди ведучий зазначив, що починаючи з 15 жовтня Україна відновила удари по російським НПЗ. При цьому він додав, що думав, що Трамп просив Зеленського не робити цього.

У відповідь американський лідер сказав, що просив, проте Володимир Зеленський нібито не та людина, з якою треба мати справу. Також він знову почав cтверджувати, що президент України нібито не хоче домовлятися.

"Просив, просив. Зеленський — не та людина, з якою нам варто мати справу… Думаю, якщо вони зрештою збираються укласти якусь угоду, то не зроблять цього з ним. Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але насправді не хоче. Ні, я не є великим прихильником Зеленського. Вони зруйнували країну", - сказав президент США.

Далі він знову повторив, що якби був президентом у 2020 році, то ця війна б не розпочалася, а також знову повторила тезу, що між Зеленським та Путіним ненависть, що заважає домовлятися.

Більше того, за його словами, спочатку війна Росії проти України "мала бути дуже короткою". Однак через те, що якийсь генерал не звернув своєчасно на сільську дорогу, російські танки загрузли в болоті, і наступ на Київ зупинився.

"Так що їм, я вважаю, пощастило - хоча, чесно кажучи, не знаю, чи можна назвати це везінням чи ні, адже минуло вже п'ять років, а Україна втратила величезну кількість. Знаєте, Україна втратила так багато своїх чоловіків. Росія теж, але Росія - величезна країна. У Росії мільйони людей, 150 мільйонів чоловік", - стверджує Трамп.

На запитання, чи війна закінчиться до кінця його президентського терміну, президент США відповів, що завершення буде вже скоро.

"Вона має скоро закінчитися. Думаю, насправді обидві сторони хотіли б, щоб вона закінчилася. Але мені здається, що із Зеленським домовитися складніше, ніж із Путіним", - резюмував він.