ua en ru
Пт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський не та людина, з ким варто мати справу, - Трамп

04:20 16.10.2026 Пт
3 хв
aimg Едуард Ткач
Зеленський не та людина, з ким варто мати справу, - Трамп Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський це не та людина, з якою потрібно мати справу за домовленістю про припинення атак з російських НПЗ. Він стверджує, що із диктатором РФ Володимиром Путіним домовлятися простіше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Білого дому для Newsmax.

Під час бесіди ведучий зазначив, що починаючи з 15 жовтня Україна відновила удари по російським НПЗ. При цьому він додав, що думав, що Трамп просив Зеленського не робити цього.

У відповідь американський лідер сказав, що просив, проте Володимир Зеленський нібито не та людина, з якою треба мати справу. Також він знову почав cтверджувати, що президент України нібито не хоче домовлятися.

"Просив, просив. Зеленський — не та людина, з якою нам варто мати справу… Думаю, якщо вони зрештою збираються укласти якусь угоду, то не зроблять цього з ним. Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але насправді не хоче. Ні, я не є великим прихильником Зеленського. Вони зруйнували країну", - сказав президент США.

Далі він знову повторив, що якби був президентом у 2020 році, то ця війна б не розпочалася, а також знову повторила тезу, що між Зеленським та Путіним ненависть, що заважає домовлятися.

Більше того, за його словами, спочатку війна Росії проти України "мала бути дуже короткою". Однак через те, що якийсь генерал не звернув своєчасно на сільську дорогу, російські танки загрузли в болоті, і наступ на Київ зупинився.

"Так що їм, я вважаю, пощастило - хоча, чесно кажучи, не знаю, чи можна назвати це везінням чи ні, адже минуло вже п'ять років, а Україна втратила величезну кількість. Знаєте, Україна втратила так багато своїх чоловіків. Росія теж, але Росія - величезна країна. У Росії мільйони людей, 150 мільйонів чоловік", - стверджує Трамп.

На запитання, чи війна закінчиться до кінця його президентського терміну, президент США відповів, що завершення буде вже скоро.

"Вона має скоро закінчитися. Думаю, насправді обидві сторони хотіли б, щоб вона закінчилася. Але мені здається, що із Зеленським домовитися складніше, ніж із Путіним", - резюмував він.

Що ще відомо

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, щовійна Росії проти України почалася через "некомпетентність".

Крім того, Трамп такожвигадав, що Зеленський міг закінчити війну з Росією вже кілька разів, проте нібито не зробив цього. На цьому фоні він порадив українцям вибрав нового лідера.

Також ми писали, що за даними CNN, Трамп та його адміністрація мовчать про обстріл Росією американських підприємств в Україні. Водночас, Вашингтон вимагає від України припинити удари по російських НПЗ, оскільки це шкодить споживачам США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Убивці знахабніли. Сибіга жорстко відповів Лаврову на відмову від припинення вогню
Убивці знахабніли. Сибіга жорстко відповів Лаврову на відмову від припинення вогню
Аналітика
Склади забиті, а цінники ростуть: чому падіння цін на зерно не здешевить хліб та олію
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Склади забиті, а цінники ростуть: чому падіння цін на зерно не здешевить хліб та олію