Трамп вигадав нову "причину" початку російсько-української війни
Президент США Дональд Трамп почав стверджувати, що війна Росії проти України почалася через "некомпетентність".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DWS News.
Глава Білого дому заявив, що хоче висловитися відверто з цього приводу та "піти ще далі".
На цьому тлі він вкотре повторив, що не допустив би вторгнення Росії в Україну, якщо був би президентом у той період часу.
"Вона (війна - ред.) ніколи б не почалася. Не було жодних причин для початку цієї війни між Україною та Росією. Вона почалася через некомпетентність. Її взагалі не мало бути", - сказав Трамп.
Ба більше він збрехав, що Україна за час війни з Росією втратила 30% своєї території.
Що важливо розуміти, станом на початок жовтня 2026 року Росія окупувала приблизно 19% території України, включно з Кримом і частинами Донбасу, захопленими ще до повномасштабного вторгнення. Це близько однієї п'ятої території країни.
До речі, цього ж дня Дональд Трамп публічно звернувся до народу України та запропонував йому обрати нового президента замість Володимира Зеленського.
Варто зазначити, що 9 жовтня глава Білого дому оголосив про свою домовленість з російським диктатором Володимиром Путіним. Він заявив, що РФ поставить на американський та світовий ринки мільйони тонн дизельного пального.
Це рішення одним з перших прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що Трамп фактично дає Путіну додаткові гроші на війну.