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Трамп вигадав нову "причину" початку російсько-української війни

20:37 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Трамп вигадав нову "причину" початку російсько-української війни Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп почав стверджувати, що війна Росії проти України почалася через "некомпетентність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DWS News.

Глава Білого дому заявив, що хоче висловитися відверто з цього приводу та "піти ще далі".

На цьому тлі він вкотре повторив, що не допустив би вторгнення Росії в Україну, якщо був би президентом у той період часу.

"Вона (війна - ред.) ніколи б не почалася. Не було жодних причин для початку цієї війни між Україною та Росією. Вона почалася через некомпетентність. Її взагалі не мало бути", - сказав Трамп.

Ба більше він збрехав, що Україна за час війни з Росією втратила 30% своєї території.

Що важливо розуміти, станом на початок жовтня 2026 року Росія окупувала приблизно 19% території України, включно з Кримом і частинами Донбасу, захопленими ще до повномасштабного вторгнення. Це близько однієї п'ятої території країни.

До речі, цього ж дня Дональд Трамп публічно звернувся до народу України та запропонував йому обрати нового президента замість Володимира Зеленського.

Варто зазначити, що 9 жовтня глава Білого дому оголосив про свою домовленість з російським диктатором Володимиром Путіним. Він заявив, що РФ поставить на американський та світовий ринки мільйони тонн дизельного пального.

Це рішення одним з перших прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що Трамп фактично дає Путіну додаткові гроші на війну.

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