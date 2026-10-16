Зеленский не тот человек, с кем стоит иметь дело, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский это не тот человек, с которым нужно иметь дело по договоренности о прекращении атак по российским НПЗ. Он утверждает, что с диктатором РФ Владимиром Путиным договариваться проще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Белого дома для Newsmax.

В ходе беседы ведущий отметил, что начиная с 15 октября Украина возобновила удары по российским НПЗ. При этом он добавил, что думал, что Трамп просил Зеленского не делать этого.

В ответ американский лидер сказал, что просил, однако Владимир Зеленский якобы не тот человек, с которым нужно иметь дело. Также он вновь начал утверждать, что президент Украины якобы не хочет договариваться.

"Просил, просил. Зеленский - не тот человек с которым нам стоит иметь дело... Думаю, если они в итоге собираются заключить какое-то соглашение, то они не сделают этого с ним. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но на самом деле не хочет. Нет, я ее являюсь большим поклонником Зеленского. Они разрушили страну", - сказал президент США.

Далее он вновь повторил, что если бы был президентом в 2020 году, то эта война бы не началась, а также опять повторил тезис, что между Зеленским и Путиным ненависть, что мешает договариваться.

Более того, по его словам, изначально война России против Украины "должна была быть очень короткой". Однако из-за того, что некий генерал не свернул вовремя на сельскую дорогу, российские танки увязли в болоте, и наступление на Киев остановилось.

"Так что им, я полагаю, повезло - хотя, честно говоря, не знаю, можно ли назвать это везением или нет, ведь прошло уже пять лет, а Украина потеряла огромное количество. Знаете, Украина потеряла так много своих мужчин. Россия тоже, но Россия - огромная страна. В России миллионы людей, 150 миллионов человек", - утверждает Трамп.

На вопрос, закончится ли война до конца его президентского срока, президент США ответил, что завершение будет уже скоро.

"Она должна скоро закончиться. Думаю, на самом деле обе стороны хотели бы, чтобы она закончилась. Но мне кажется, что с Зеленским договориться сложнее, чем с Путиным" - резюмировал он.