ua en ru
Пт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский не тот человек, с кем стоит иметь дело, - Трамп

04:20 16.10.2026 Пт
3 мин
aimg Эдуард Ткач
Зеленский не тот человек, с кем стоит иметь дело, - Трамп Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский это не тот человек, с которым нужно иметь дело по договоренности о прекращении атак по российским НПЗ. Он утверждает, что с диктатором РФ Владимиром Путиным договариваться проще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Белого дома для Newsmax.

В ходе беседы ведущий отметил, что начиная с 15 октября Украина возобновила удары по российским НПЗ. При этом он добавил, что думал, что Трамп просил Зеленского не делать этого.

В ответ американский лидер сказал, что просил, однако Владимир Зеленский якобы не тот человек, с которым нужно иметь дело. Также он вновь начал утверждать, что президент Украины якобы не хочет договариваться.

"Просил, просил. Зеленский - не тот человек с которым нам стоит иметь дело... Думаю, если они в итоге собираются заключить какое-то соглашение, то они не сделают этого с ним. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но на самом деле не хочет. Нет, я ее являюсь большим поклонником Зеленского. Они разрушили страну", - сказал президент США.

Далее он вновь повторил, что если бы был президентом в 2020 году, то эта война бы не началась, а также опять повторил тезис, что между Зеленским и Путиным ненависть, что мешает договариваться.

Более того, по его словам, изначально война России против Украины "должна была быть очень короткой". Однако из-за того, что некий генерал не свернул вовремя на сельскую дорогу, российские танки увязли в болоте, и наступление на Киев остановилось.

"Так что им, я полагаю, повезло - хотя, честно говоря, не знаю, можно ли назвать это везением или нет, ведь прошло уже пять лет, а Украина потеряла огромное количество. Знаете, Украина потеряла так много своих мужчин. Россия тоже, но Россия - огромная страна. В России миллионы людей, 150 миллионов человек", - утверждает Трамп.

На вопрос, закончится ли война до конца его президентского срока, президент США ответил, что завершение будет уже скоро.

"Она должна скоро закончиться. Думаю, на самом деле обе стороны хотели бы, чтобы она закончилась. Но мне кажется, что с Зеленским договориться сложнее, чем с Путиным" - резюмировал он.

Что еще известно

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины началась из-за "некомпетентности".

Кроме того, Трамп также выдумал, что Зеленский мог закончить войну с Россией уже несколько раз, однако якобы не сделал этого. На этом фоне он посоветовал украинцам выбрал нового лидера.

Также мы писали, что по данным CNN, Трамп и его администрация молчат об обстреле Россией американских предприятий в Украине. В то же время Вашингтон требует от Украины прекратить удары по российским НПЗ, так как это вредит потребителям США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Убийцы обнаглели. Сибига жестко ответил Лаврову на отказ от прекращения огня
Убийцы обнаглели. Сибига жестко ответил Лаврову на отказ от прекращения огня
Аналитика
Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло