Трамп ігнорує удари Росії по американському бізнесу в Україні

Президент США Дональд Трамп та його адміністрація мовчать щодо обстрілів Росією американських підприємств в Україні. Водночас вони вимагають в України припинити удари по російських НПЗ, бо це шкодить споживачам США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп мовчить

Протягом останніх кількох місяців Росія посилила свої атаки на об'єкти, пов'язані з американськими корпораціями, та на цивільну інфраструктуру в Україні загалом.

За словами Енді Гундера, президента Американської торгової палати в Україні, російські ракети і дрони пошкодили, зокрема об'єкти:

Coca-Cola,

PepsiCo,

McDonalds,

Oreo.

"Це пряме влучання безпілотників та ракет, і вони продовжують їх вражати. Це дає зрозуміти, що вони націлені на американський бізнес. Ми не бачимо жодної реакції від Білого дому", - сказав він.

За словами Гундера, подібні дії потрібно припинити, бо "це американські інтереси, американські гроші, американські інвестори, які зазнають ударів і є мішенями".

Сигнали для США

На початку вересня російський "Шахед" вдарив по заводу Coca-Cola під Києвом. Тоді президент України Володимир Зеленський назвав це "чітким сигналом" для США.

25 вересня росіяни дроном знищили склад, який використовував McDonald's. "Макдональдс Україна" заявив, що внаслідок пошкоджень його ресторани пропонують скорочене меню.

У своїй заяві наприкінці серпня компанія PepsiCo визнала пошкодження виробничого об'єкта в Миколаївській області, але постраждалих немає.

"Деякі підприємства справді хочуть, щоб ми порушили це питання", – каже Гундер, але інші "діють дуже обережно".

Політики закликали Трампа

Кілька законодавців США від Демократичної партії публічно закликали Білий дім зробити більше для захисту американського бізнесу в Україні та засудити дії Москви.

Україна виділила ці напади як ще одну причину для посилення оборонної підтримки. Це потрібно для достатнього захисту американських компаній на місцях, пише CNN.

Адміністрація Трампа вимагає в України

Видання зазначає, що адміністрація Трампа неодноразово вимагала в України зупинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

У лютому вони попередили Київ, що його удари по російському нафтовому об'єкту в Чорному морі наприкінці 2025 року вплинули на інвестиції США в Казахстан.

Останніми тижнями Трамп звинуватив удари України по російських дизельних об'єктах у зростанні цін на паливо, яке було спричинене війною між США та Іраном.

Минулої п'ятниці він оголосив про угоду про скасування санкцій та купівлю дизельного палива у Росії, що суперечить законодавству США.

США також погрожували обмежити обмін розвідінформацією та боєприпасами для України, якщо Київ не припинить ці удари, повідомили джерела CNN.

Що робити

Гундер розповів CNN, що йому важко зрозуміти відносне мовчання адміністрації з цього питання.

"Будь-яка компанія, будь-який бізнес хоче мати якийсь захист. Ви очікуєте, що ваш уряд стане на вашу підтримку та буде боротися разом з вами, особливо якщо це іноземні військові, які атакують американські компанії", - сказав він.

Гундер сказав, що Американська торгова палата минулого місяця надіслала повідомлення з проханням про зустріч із Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Вони хочуть поінформувати їх про стан американського бізнесу в Україні.

"Ми не отримали жодної відповіді з цього приводу", - сказав він.