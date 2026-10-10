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Сибіга відповів на заклик Трампа щодо виборів нового президента України

22:51 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Сибіга відповів на заклик Трампа щодо виборів нового президента України Фото: Андрій Сибіга, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Лише народ України має право вирішувати, хто та коли очолить державу, яка наразі знаходиться у стані війни.

Про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.

Шеф української дипломатії одним з перших відреагував на скандальну заяву президента США Дональда Трампа.

Останній сьогодні публічно закликав народ України обрати нового лідера замість Володимира Зеленського.

"Настав час, щоб в України з'явився новий президент", - заявив глава Білого дому.

Трамп також пояснив, що озвучив таку пропозицію, бо невдоволений політикою Зеленського та його небажанням укладати угоду з Росією.

Президент США почав вигадувати, що в українського лідера було кілька можливостей закінчити війну, однак він нібито ними не скористався.

"Я пропоную, щоб в Україні з’явився новий лідер, здатний укладати угоди... Чомусь Зеленський ніколи не укладає угод", - поскаржився Трамп.

Андрій Сибіга, коментуючи заяви президента США, нагадав останньому про кілька ключових моментів.

"Президент Володимир Зеленський очолює нашу державу в час війни - війни за незалежність, свободу та гідність. Він має підтримку українського народу, і саме народ має право вирішувати", - наголосив глава МЗС.

На переконання Сибіги, заяви з-за кордону лише підтверджують, що Зеленськийдобре виконує свою роботу і саме тому "заслуговує на підтримку".

Раніше РБК-Україна розповідало, що Трамп вигадав нову "причину" початку російсько-української війни.

Також ми писали, як в Кремлі відреагували на публічне звернення президента США до українців.

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