Зеленський та Байден розпочали переговори у Парижі

Зокрема у переговорах беруть участь міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллой Остін та державний секретар Ентоні Блінкен.

"Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів, за що Зеленський подякував йому", - заявив кореспондент.

President Biden and President Zelensky just began their meeting here in Paris, along with SecDef Austin and SecState Blinken. Biden announced a new $225M aid package to Ukraine, which Zelensky thanked him for. pic.twitter.com/dKD91vQptJ