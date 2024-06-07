Зеленський та Байден розпочали переговори у Парижі

Президент Володимир Зеленський, який наразі перебуває з візитом у Франції, розпочав переговори з американським колегою Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт кореспондента CNN Наташу Бертран.

Зокрема у переговорах беруть участь міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллой Остін та державний секретар Ентоні Блінкен.

"Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів, за що Зеленський подякував йому", - заявив кореспондент.

President Biden and President Zelensky just began their meeting here in Paris, along with SecDef Austin and SecState Blinken. Biden announced a new $225M aid package to Ukraine, which Zelensky thanked him for. pic.twitter.com/dKD91vQptJ — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) June 7, 2024

Репортер Білого дому Сеунг Мін Кім відзначила, що під час зустрічі Байден вибачився за багатомісячну затримку зі схваленням зброї для України. Зокрема він додав, що Штати "все ще в справі".

Візит Зеленського до Франції

Вчора, 6 червня, український президент прибув до Франції, щоб взяти участь у заходах, які присвячені 80-річчю висадки союзників у Нормандії.

Під час візиту, як розповідало BFMTV, Зеленський зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном.

Також переговори між президентами США й України нещодавно анонсував радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. Він розповів, що загалом очікується дві зустрічі лідерів держав.