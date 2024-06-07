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Зеленский и Байден начали переговоры в Париже

Пятница 07 июня 2024 14:05
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Зеленский и Байден начали переговоры в Париже Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом во Франции, начал переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт корреспондента CNN Наташу Бертран.

В частности, в переговорах принимают участие министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллой Остин и государственный секретарь Энтони Блинкен.

"Байден объявил о новом пакете помощи Украине в размере 225 миллионов долларов, за что Зеленский поблагодарил его", - заявил корреспондент.

Репортер Белого дома Сеунг Мин Ким отметила, что во время встречи Байден извинился за многомесячную задержку с одобрением оружия для Украины. В частности он добавил, что Штаты "все еще в деле".

Визит Зеленского во Францию

Вчера, 6 июня, украинский президент прибыл во Францию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии.

Во время визита, как рассказывало BFMTV, Зеленский встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Также переговоры между президентами США и Украины недавно анонсировал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он рассказал, что в целом ожидается две встречи лидеров государств.

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Владимир Зеленский Франция Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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Зеленский и Байден начали переговоры в Париже
Зеленский и Байден начали переговоры в Париже
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