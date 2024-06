Зеленский и Байден начали переговоры в Париже

В частности, в переговорах принимают участие министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллой Остин и государственный секретарь Энтони Блинкен.

"Байден объявил о новом пакете помощи Украине в размере 225 миллионов долларов, за что Зеленский поблагодарил его", - заявил корреспондент.

President Biden and President Zelensky just began their meeting here in Paris, along with SecDef Austin and SecState Blinken. Biden announced a new $225M aid package to Ukraine, which Zelensky thanked him for. pic.twitter.com/dKD91vQptJ