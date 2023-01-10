Зеленський створив ще одну військову адміністрацію у Херсонській області

У вівторок, 10 січня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нової військової адміністрації у Скадовському районі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ , опублікований на сайті Офісу президента.

При цьому президент доручив Генштабу ЗСУ та Херсонської ОДА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням військової адміністрації.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Бехтерську сільську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області", - йдеться в указі глави держави.

Нагадаємо, 2 січня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нової військової адміністрації у Херсонській області. А саме у місті Олешки.

Також раніше ми писали, що 20 грудня президент Володимир Зеленський утворив Новокаховську міську військову адміністрацію. Також він призначив її очільника.

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