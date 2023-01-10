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Зеленський створив ще одну військову адміністрацію у Херсонській області

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Херсонська область , Вівторок 10 січня 2023 18:48
Зеленський створив ще одну військову адміністрацію у Херсонській області Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 10 січня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нової військової адміністрації у Скадовському районі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті Офісу президента.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Бехтерську сільську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області", - йдеться в указі глави держави.

При цьому президент доручив Генштабу ЗСУ та Херсонської ОДА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням військової адміністрації.

Нагадаємо, 2 січня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нової військової адміністрації у Херсонській області. А саме у місті Олешки.

Також раніше ми писали, що 20 грудня президент Володимир Зеленський утворив Новокаховську міську військову адміністрацію. Також він призначив її очільника.

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Володимир Зеленський Херсонська область
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