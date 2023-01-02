Зеленський створив ще одну військову адміністрацію у Херсонській області

У понеділок, 2 січня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нової військової адміністрації у Херсонській області. А саме у місті Олешки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ , опублікований на сайті Офісу президента.

"У виконанні закону України "Про правовий режим воєнного стану" ухвалюю утворити Олешківську міську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області", - йдеться в указі глави держави.

При цьому президент доручив Генштабу ЗСУ та Херсонської ОДА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням військової адміністрації.

Нагадаємо, у вересні минулого року Зеленський утворив 15 військових адміністрацій у Херсонській області.

Зазначимо, що 27 грудня росіяни обстріляли тимчасово окуповані Олешки. Внаслідок атаки загинула одна людина.

Додамо, що 31 грудня Росія 40 разів обстріляла Херсонську область, внаслідок чого поранені.

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