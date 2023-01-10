Зеленский создал еще одну военную администрацию в Херсонской области

Во вторник, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании новой военной администрации в Скадовском районе Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ , опубликованный на сайте Офиса президента.

При этом президент поручил Генштабу ВСУ и Херсонской ОГА принять меры, связанные с учреждением военной администрации.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Бехтерскую сельскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области", - говорится в указе главы государства.

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании новой военной администрации в Херсонской области. А именно в городе Олешки.

Также ранее мы писали, что 20 декабря президент Владимир Зеленский образовал Новокаховскую городскую военную администрацию. Также он назначил ее руководителя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.