Зеленський створив ще чотири військові адміністрації у Херсонській області: список

Президент України Володимир Зеленський утворив чотири військові адміністрації у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на указ №865.
Президент утворив дві адміністрації у Херсонському районі:
Також було створено дві адміністрації у Каховському районі:
Генеральний штаб ЗСУ та обласна військова адміністрація Херсонської області має здійснити заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський утворив ще чотири військові адміністрації у Херсонській області.
РБК-Україна також повідомляло, що 15 обласних військових адміністрацій долучилися до відновлення Херсона після окупації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.