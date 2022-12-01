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15 військових адміністрацій долучились до відновлення Херсона

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Херсон, Четвер 01 грудня 2022 03:22
15 військових адміністрацій долучились до відновлення Херсона Фото: Херсон відновлюють 15 ОВА (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

15 обласних військових адміністрацій долучились до відновлення Херсона після російської окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

За його словами, ОВА надають гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів, продуктових наборів, питної води тощо.

"Херсон об’єднав навколо себе вже 15 обласних військових адміністрацій, які надали гуманітарну допомогу. Ця допомога продовжуватиме надходити й далі. Це десятки тисяч продуктових наборів, питна вода, дитяче харчування, гігієнічні набори тощо. Хтось допомагає дітям з відпочинком, хтось допомагає оргтехнікою, будівельними матеріалами та технікою, аварійними машинами", – сказав він.

Нагадаємо, що станом на 30 листопада у Херсоні 65% побутових споживачів уже під'єднали до електропостачання.

Раніше повідомлялось, що у Херсоні починає з’являтися водопостачання, проте наразі воду подають зі зниженим тиском.

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