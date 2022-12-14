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Зеленский создал еще четыре военных администрации в Херсонской области: список

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский образовал четыре военных администрации в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №865.

Президент создал две администрации в Херсонском районе:

  • Белозерскую поселковую военную администрацию;
  • Музыковскую сельская военная администрация.

Также были созданы две администрации в Каховском районе:

  • Присивашскую сельскую военную администрацию;
  • Тавричанскую сельскую военную администрацию.

Генеральный штаб ВСУ и областная военная администрация Херсонской области должны осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Напомним, недавно Зеленский образовал еще четыре военных администрации в Херсонской области.

РБК-Украина также сообщало, что 15 областных военных администраций присоединились к восстановлению Херсона после оккупации.

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Владимир ЗеленскийХерсонская область