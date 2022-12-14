Зеленский создал еще четыре военных администрации в Херсонской области: список

Президент Украины Владимир Зеленский образовал четыре военных администрации в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №865.
Президент создал две администрации в Херсонском районе:
Также были созданы две администрации в Каховском районе:
Генеральный штаб ВСУ и областная военная администрация Херсонской области должны осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.
Напомним, недавно Зеленский образовал еще четыре военных администрации в Херсонской области.
РБК-Украина также сообщало, что 15 областных военных администраций присоединились к восстановлению Херсона после оккупации.
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