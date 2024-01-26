Зеленський створив Раду з підтримки бізнесу: хто до неї увійшов

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 26 січня, розпорядився утворити Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Вона створюється як консультативно-дорадчий орган при главі держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №30/2024, оприлюднений на офіційному інтернет-представництві президента.
У документі вказується, що відповідна Рада з підтримки бізнесу створюється з метою "консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану, збереження та розвитку підприємницького потенціалу", та відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану".
Також зазначається, що забезпечення діяльності Ради покладається на Офіс президента. Відповідний указ набирає чинності з дня його опублікування.
Основними завданнями новоствореної Ради, зазначається на сайті президента, є:
Персональний склад Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану був затверджений відповідним указом Зеленського.
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський повідомляв, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо економічної безпеки та стабільності у період триваючого воєнного стану в країні.
Так, голова держави повідомляв про створення Ради з підтримки підприємництва.
Раніше, 22 січня, президент Зеленський розповідав, що відбулась непроста дискусія між урядовцями та представниками вітчизняного бізнесу. Також він повідомив, що ознайомився з деталями та попросив "зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті". Й анонсував їх представлення на РНБО.
Сьогодні у вечірньому зверненні президент Зеленський заявив, що в Україні створять Всеукраїнську економічну платформу. Вона має значно полегшити комунікації з підприємцями.
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