Зеленський створив Раду з підтримки бізнесу: хто до неї увійшов

У документі вказується, що відповідна Рада з підтримки бізнесу створюється з метою "консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану, збереження та розвитку підприємницького потенціалу", та відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану".

Також зазначається, що забезпечення діяльності Ради покладається на Офіс президента. Відповідний указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як завдання Ради з підтримки бізнесу

Основними завданнями новоствореної Ради, зазначається на сайті президента, є:

системний аналіз ситуації щодо забезпечення в умовах воєнного стану права на підприємницьку діяльність, практики формування та реалізації державної політики щодо додержання гарантій права на підприємництво, напрацювання за результатами такого аналізу та внесення на розгляд президенту пропозицій про можливі шляхи та механізми вирішення проблемних питань;

розгляд законопроектів з питань підприємництва, напрацювання пропозицій з удосконалення законодавства щодо провадження діяльності суб'єктів господарювання;

сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави з суб'єктами господарювання, громадськими об'єднаннями, що представляють їх інтереси, поширенню найкращого міжнародного досвіду.

Хто увійшов до її складу

Персональний склад Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану був затверджений відповідним указом Зеленського.

Артем Бородатюк - співзасновник ТОВ "НЕТПІК" (за згодою),

Олег Гороховський - співзасновник ТОВ "ФІНТЕХ БЕНД" (за згодою),

Костянтин Єфименко - президент ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (за згодою),

Тарас Кицмей - член ради представників Асоціації "Інформаційні технології України", співвласник ТОВ "СОФТСЕРВ" (за згодою),

Вячеслав Климов - президент Спілки українських підприємців, член наглядової ради ТОВ "НОВА ПОШТА" (за згодою),

Олександр Конотопський - член ради директорів Спілки українських підприємців, співвласник ТОВ "АДЖАКС СІСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ" (за згодою),

Дмитро Олійник - голова Ради Федерації роботодавців України (за згодою).

Що передувало

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський повідомляв, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо економічної безпеки та стабільності у період триваючого воєнного стану в країні.

Так, голова держави повідомляв про створення Ради з підтримки підприємництва.

Раніше, 22 січня, президент Зеленський розповідав, що відбулась непроста дискусія між урядовцями та представниками вітчизняного бізнесу. Також він повідомив, що ознайомився з деталями та попросив "зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті". Й анонсував їх представлення на РНБО.

Сьогодні у вечірньому зверненні президент Зеленський заявив, що в Україні створять Всеукраїнську економічну платформу. Вона має значно полегшити комунікації з підприємцями.