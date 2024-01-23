Зеленський заявив про рішення РНБО щодо економічної безпеки та стабільності

Рада національної безпеки і оборони України (РНБОУ) ухвалила рішення щодо економічної безпеки та стабільності у період триваючого воєнного стану в країні. Зокрема, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

"Чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям вирішити увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями", - зазначив він.

Зеленський уточнив, що буде сформовано Раду з підтримки підприємництва. До її складу увійдуть представники бізнесу.

"Це відомі імена, відомі очільники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання - зміцнення нашої економіки, нашого суспільства", - сказав президент.

Також Зеленський розповів про "абсолютну чіткість щодо правоохоронних органів".

"Уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на "білий", легальний бізнес", - йдеться у повідомленні.

За словами глави держави, визначено на рівні РНБО термін 3 місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства.

"Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, треба зняти всю проблематику з податковими накладними. І багато іншого - все детально є в указі", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що держава виконає "свою частину морального договору з бізнесом".

"Важливо, щоб і кожен з підприємців в Україні виконав свою частину домовленостей: бізнес сплачує податки, працює легально, "в білу", поважає працівників, працівниць і точно не працює з Росією. Всі ми працюємо лише на українську перемогу", - наголосив він.

Указ Зеленського

У прес-службі президента сьогодні, 23 січня, був опублікований відповідний указ №21/2024 про рішення РНБО "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану".

Глава держави постановив увести в дію дане рішення РНБО, а контроль за "виконанням пунктів 2 – 5 рішення" покласти на Секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.