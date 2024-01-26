Зеленский создал Совет по поддержке бизнеса: кто в нее вошел

Президент Владимир Зеленский сегодня, 26 января, распорядился создать Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Она создается как консультативно-совещательный орган при главе государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №30/2024, обнародованный на официальном интернет-представительстве президента.
В документе указывается, что соответствующий Совет по поддержке бизнеса создается с целью "консолидации усилий государства и бизнеса в условиях военного положения, сохранения и развития предпринимательского потенциала" и в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января "О неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности в период действия правового режима военного положения".
Также отмечается, что обеспечение деятельности Совета возлагается на Офис президента. Соответствующий указ вступает в силу дня опубликования.
Основными задачами новосозданного Совета, отмечается на сайте президента, являются:
Персональный состав Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения был утвержден соответствующим указом Зеленского.
Напомним, на днях президент Владимир Зеленский сообщал, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение об экономической безопасности и стабильности в период продолжающегося военного положения в стране.
Так, глава государства сообщал о создании Совета по поддержке предпринимательства.
Ранее, 22 января, президент Зеленский рассказывал, что состоялась непростая дискуссия между чиновниками и представителями отечественного бизнеса. Также он сообщил, что ознакомился с деталями и попросил "сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между членами правительства, бизнесом, правоохранителями были сняты". И анонсировал их представление на СНБО.
Сегодня в вечернем обращении президент Зеленский заявил, что в Украине создадут Всеукраинскую экономическую платформу. Она должна значительно облегчить коммуникации с предпринимателями.
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