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Немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя, - Зеленський

17:09 10.07.2026 Пт
2 хв
Цього тижня українські "далекобійні санкції" досягли Сибіру
aimg Валерій Ульяненко
Немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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У Росії не залишилось нафтопереробних заводів, які б не атакувала українська зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що цього тижня українські військові досягли важливих результатів у застосуванні "далекобійних санкцій" по російських об'єктах, які працюють на підтримку ворожої агресії.

"Українські дрони долетіли до Сибіру та уразили НПЗ в Омську - майже 2,5 тисячі кілометрів від України. Тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя", - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що Україна била по нафтових об'єктах росіян у Саратовському, Ростовському, Тверському, Ставропольському, Краснодарському регіонах, Татарстані та Башкортостані.

"Був уражений аеродром у Воронезькому регіоні, стратегічне підприємство у Твері. Були й застосування дронів по об'єктах у Московському, Ленінградському та Брянському регіонах", - повідомив він.

Глава держави підкреслив, що "український план далекобійних санкцій проти Росії виконується чітко".

Нагадаємо, серйозні проблеми з постачанням бензину в Росії почалися після серії ударів України по НПЗ окупантів. Як зазначає Financial Times, українські дрони завдають ударів по російській енергетичній інфраструктурі "з безпрецедентною швидкістю".

Зазначимо, виробництво бензину у країні-агресорці покриває лише близько 65% від сезонного попиту. Внаслідок українських ударів зупинилися найбільші нафтопереробні заводи Росії.

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