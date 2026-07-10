Зеленский создал командование дальнобойного влияния на Россию
В составе Вооруженных сил Украины появилось специальное командование дальнобойного влияния на Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Сегодня я подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования - командования дальнобойного, фактически - глобального влияния на Россию за эту войну", - отметил глава государства.
Президент рассказал, что это командование должно сосредоточить все имеющиеся ресурсы для того, чтобы еще более ощутимо снизить российский военный потенциал.
"Командующий на этом направлении будет сильным и точно максимально опытным", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский сегодня сообщил, что в России уже не осталось нефтеперерабатывающих заводов, которые не находились бы под украинскими дальнобойными ударами.
Напомним, в ночь на 9 июля Силы обороны ударили по судам, нефтетерминалу и складу боеприпасов россиян. В частности, украинские военные поразили 12 судов российского флота в акватории Азовского моря.
Отметим, в результате ударов украинских беспилотников страна-агрессор могла потерять от 20% до 40% своих нефтеперерабатывающих мощностей. В настоящее время топливный кризис ударил по 50 млн граждан РФ.