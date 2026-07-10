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Зеленский создал командование дальнобойного влияния на Россию

20:41 10.07.2026 Пт
1 мин
Какова главная миссия новосозданного командования?
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский создал командование дальнобойного влияния на Россию Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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В составе Вооруженных сил Украины появилось специальное командование дальнобойного влияния на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Сегодня я подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования - командования дальнобойного, фактически - глобального влияния на Россию за эту войну", - отметил глава государства.

Президент рассказал, что это командование должно сосредоточить все имеющиеся ресурсы для того, чтобы еще более ощутимо снизить российский военный потенциал.

"Командующий на этом направлении будет сильным и точно максимально опытным", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня сообщил, что в России уже не осталось нефтеперерабатывающих заводов, которые не находились бы под украинскими дальнобойными ударами.

Напомним, в ночь на 9 июля Силы обороны ударили по судам, нефтетерминалу и складу боеприпасов россиян. В частности, украинские военные поразили 12 судов российского флота в акватории Азовского моря.

Отметим, в результате ударов украинских беспилотников страна-агрессор могла потерять от 20% до 40% своих нефтеперерабатывающих мощностей. В настоящее время топливный кризис ударил по 50 млн граждан РФ.

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