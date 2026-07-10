Зеленский создал командование дальнобойного влияния на Россию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Сегодня я подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования - командования дальнобойного, фактически - глобального влияния на Россию за эту войну", - отметил глава государства.

Президент рассказал, что это командование должно сосредоточить все имеющиеся ресурсы для того, чтобы еще более ощутимо снизить российский военный потенциал.

"Командующий на этом направлении будет сильным и точно максимально опытным", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня сообщил, что в России уже не осталось нефтеперерабатывающих заводов, которые не находились бы под украинскими дальнобойными ударами.