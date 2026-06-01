Зеленський на Ставці доручив знайти антибалістику для України

Ставка та оцінка ухвалених рішень

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

За його словами, учасники детально проаналізували виконання раніше ухвалених рішень, озвучених військовими на передовій.

Він зазначив, що в другій половині минулого року було впроваджено низку заходів, які вже призвели до зміцнення позицій українських сил на фронті.

Підтримка бойових бригад

Серед ключових рішень - пряме фінансування бойових бригад для закупівлі необхідного оснащення, насамперед безпілотників.

Також було переглянуто підхід до розподілу особового складу, що дало змогу забезпечити стабільне поповнення приблизно 160 військових частин.

Окремо розширено можливості підрозділів із проведення базової загальновійськової підготовки. За словами президента, кількість таких частин істотно збільшилася, що посилило їхню боєздатність.

Артилерія та постачання

Зеленський повідомив, що окрему увагу приділили забезпеченню армії далекобійними боєприпасами калібру 155 мм, про які регулярно повідомляють військові.

Поставлено завдання розширити фінансування, виробництво і логістику таких снарядів, а також зміцнити артилерійські можливості в цілому.

Також триває робота Міністерства оборони щодо забезпечення військ транспортом, зокрема пікапами, частина рішень уже реалізується.

Фронт і ППО

За доповіддю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ситуація на ключових напрямках залишається контрольованою, а позиції українських сил оцінюються як стійкі.

Окремо обговорювалося посилення протиповітряної оборони, яка залишається одним із головних пріоритетів.

Зеленський наголосив на необхідності активізації дипломатичної роботи для отримання додаткових систем і ракет, включно із засобами протибалістичного захисту.

"Доручивши також Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики. Ми маємо знайти те, що потрібно Україні", - заявив Зеленський.