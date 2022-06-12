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Зеленский стал лауреатом премии Немцова

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Киев, Воскресенье 12 июня 2022 12:07
Зеленский стал лауреатом премии Немцова Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Лауреатом премии Бориса Немцова в 2022 году стал президент Украины Владимир Зеленский. Президент Украины получил премию за смелость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд Бориса Немцова за свободу.

"Мы даем премию не за прошлое и не за будущее. Мы даем премию за то, что человек сделал здесь и сейчас, в этом году. А здесь и сейчас Владимир Зеленский остался в Киеве и решил защищать свою Родину вместе со своим народом. Он проявил мужество. В эти минуты его слова про то, что ему не нужна эвакуация, а нужно вооружение - это и есть квинтэссенция его невероятного мужества", - сказала соучредитель фонда Жанна Немцова.

По ее словам, самое главное, что никто от Зеленского такого не ожидал.

"Все как-то не очень серьезно относились к Зеленскому. Я думаю, что даже Владимир Путин был, мягко скажем, удивлен тем, что Зеленский оказался мужественным человеком, и на текущий момент это лидер свободного мира", - заверила она.

Среди кандидатов были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник президента Украины Алексей Арестович и другие. По результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда победителем стал президент Украины.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского отметили престижной европейской премией Карла Великого.

Также президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии журнала Time. За него отдали больше всего голосов читатели авторитетного американского издания.

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