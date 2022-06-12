Зеленський став лауреатом премії Нємцова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд Бориса Нємцова за свободу .

"Ми даємо премію не за минуле і не за майбутнє. Ми даємо премію за те, що людина зробила тут і зараз, цього року. А тут і зараз Володимир Зеленський залишився у Києві та вирішив захищати свою Батьківщину разом зі своїм народом. Він виявив мужність. У ці хвилини його слова про те, що йому не потрібна евакуація, а потрібне озброєння - це і є квінтесенція його неймовірної мужності", - сказала співзасновниця фонду Жанна Нємцова.

За її словами, найголовніше, що ніхто від Зеленського такого не очікував.

"Всі якось не дуже серйозно ставилися до Зеленського. Я думаю, що навіть Володимир Путін був, м'яко скажемо, здивований тим, що Зеленський виявився мужньою людиною, і зараз це лідер вільного світу", - запевнила вона.

Серед кандидатів на премію були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Паєвська (Тайра), радник президента України Олексій Арестович та інші. За результатами рейтингового голосування засновників та Ради Фонду переможцем став президент України.