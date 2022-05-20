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Зеленский стал самым влиятельным человеком года в опросе читателей Time

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Британия, Пятница 20 мая 2022 01:15
Зеленский стал самым влиятельным человеком года в опросе читателей Time Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленський стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии журнала Time. За него отдали больше всего голосов читатели авторитетного американского издания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги голосования издания.

Зеленский набрал более 3,3 миллиона голосов и занял первое место с 5% голосов.

На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов.

"Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины", - пишет издание

Напомним, в марте президента Владимира Зеленского и народ Украины хотели выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Группа действующих и бывших европейских политиков просила изменить сроки подачи заявок. Однако Нобелевский комитет отказал.

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Владимир Зеленский
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