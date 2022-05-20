Зеленский стал самым влиятельным человеком года в опросе читателей Time

Президент Украины Владимир Зеленський стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии журнала Time. За него отдали больше всего голосов читатели авторитетного американского издания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги голосования издания .

Зеленский набрал более 3,3 миллиона голосов и занял первое место с 5% голосов.

На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов.

"Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины", - пишет издание

Напомним, в марте президента Владимира Зеленского и народ Украины хотели выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Группа действующих и бывших европейских политиков просила изменить сроки подачи заявок. Однако Нобелевский комитет отказал.