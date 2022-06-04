ru ua
Сб, 04 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский удостоен престижной премии Карла Великого

Новина українською →
Суббота 04 июня 2022 15:59
Зеленский удостоен престижной премии Карла Великого Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президента Украины Владимира Зеленского отметили престижной европейской премией Карла Великого. Ему передадут ее в будущем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.

За президента премию приняла беженка из Украины. В будущем, когда это позволит обстановка, награду доставят в Киев.

Отметим, что премией Карла Великого отмечают за вклад в объединение Европы.

Ее присуждают ежегодно начиная с 1950 года.

Одними из первых лауреатов премии были:

  • бывший премьер Британии Уинстон Черчилль;
  • первый канцлер Германии Конрад Аденауэр.

Также среди ее обладателей отличились:

  • прошлый канцлер Германии Ангела Меркель;
  • действующий президент Франции Эммануэль Макрон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Европа Украина
NEWS
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине