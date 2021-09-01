Зеленский в США и успехи украинцев на Паралимпиаде в Токио: новости за 31 августа

Президент Украины Владимир Зеленский начал свой рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, объявлен формат работы школ и детсадов в условиях пандемии, украинцы получили 13 медалей в рамках седьмого дня Паралимпиады-2020. Подробнее о том, что произошло во вторник, 31 августа - в материале РБК-Украина.

Зеленский в США. Первые итоги визита

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 31 августа, начал свой рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Находясь в Вашингтоне, глава государства уже провел ряд встреч и переговоров.

Подробно о первых итогах визита Зеленского в США - в материале РБК-Украина.

Маски в школах: о каких правилах необходимо знать ученикам и учителям с 1 сентября

С 1 сентября в Украине традиционно начинается новый учебный год. В связи с чем Министерство здравоохранения установило ряд правил, которые необходимо соблюдать ученикам и преподавателям для предотвращения распространения COVID-19.

В частности, вход в учебное заведение будет разрешен как учителям, так и ученикам при условии использования защитных масок. Кроме этого, родители учеников также смогут зайти в школу только при наличии маски. Однако, масочного режима дети смогут не соблюдать непосредственно во время занятий, только в случае передвижения между помещениями в школе маски одевать все же придется. Исключением являются ученики 1-4 классов.

Медальный зачет седьмого дня Паралимпиады-2020: Украина продолжает удерживать пятую позицию

В рамках седьмого дня Паралимпиады-2020 украинские спортсмены отметились 13 медалями. Среди них 3 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые. Украина продолжает удерживать пятую позицию.

"Пора колоться". Мэр Ивано-Франковска пригрозил увольнением сотрудникам за отказ от вакцинации

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что все работники городского совета должны быть вакцинированы. В противном случае они будут уволены.

"Пора колоться. Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы!.. Даю две недели", - написал мэр Ивано-Франковска на своей странице в соцсети. При этом он подчеркнул, что единственной "отмазкой" при отказе от регистрации может быть справка врача, подтверждающая противопоказания.

В Украине могут полностью исчезнуть зимы: названы сроки

В Украине снежные и морозные зимы могут полностью исчезнуть из-за глобального повышения температуры. За последние годы среднегодовая температура увеличилась на 1,6-1,7 градуса и если рост температуры будет продолжаться и далее, то климат существенно изменится. Такое мнение высказал глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По словам главного метеоролога Украины, ежегодно увеличивается теплый летний период, а зимний период начал сокращаться. Это приведет к тому, что через 20-25 лет зима в Украине может полностью исчезнуть.

В Австрии украинская семья попала в ДТП: погиб 6-летний мальчик

В Нижней Австрии произошла авария, в которую попала семья из Украины. В результате ДТП погиб 6-летний украинец.

Трагедия произошла во вторник, 31 августа, в 5:15 утра. Семья из Украины - родители, в возрасте 42 и 34 года, 6-летний мальчик и его 2-летний братик ехали в автомобиле на итальянской регистрации по трассе A2 по направлению к городу Медлинг. В частности, их автомобиль из-за поломки остановился на третьей полосе шоссе.

40-летний житель Нижней Австрии, не успел притормозить и на скорости врезался в авто украинцев. Несмотря на усилия медиков, погиб 6-летний украинец. Кроме того, его 2-летнего брата в тяжелом состоянии вертолетом госпитализировали в больницу в Вене. В больницу в Бадене доставили родителей детей, которые также получили травмы.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение на 1 сентября. Ливень накроет Карпаты. На Закарпатье и в Карпатах объявлен I уровень опасности, желтый.

Также дожди будут в западных, Житомирской, Черниговской, Сумской и Киевской областях. Вместе с тем, в Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.